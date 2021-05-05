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Müge Anlı: Her zaman mutluyum

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:03 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 17:03

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlüler de katıldı. Gençlik yıllarına ait fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan isimlerden biri de Müge Anlı oldu.


Senelerdir sosyal medyaya karşı mesafeli duran Müge Anlı, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı açmıştı. Hem programı hem de özel hayatıyla ilgili kesitleri takipçileriyle paylaşan Müge Anlı, 20 yaş akımına dahil oldu.
 
20'li yaşlarına ait bir kareyi yayınlayan Anlı, paylaşımına; Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum" notunu düştü.
 
Instagram'da yaklaşık iki milyon takipçisi bulunan sunucunun pozuna kısa sürede binlerce beğeni yağarken; Suzan Kardeş, Semiha Yankı gibi ünlü isimler de yorum yaptı.
 

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