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Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun devrede...
Reyting rekorları kıran sabah programıyla yıllardır izleyicileri ekrana kilitleyen Müge Anlı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı'nın yeni sezonda, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddia edildi.
12 yıldan bu yana ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın yeni sezonda, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddia edildi. Anlı'nın sezon finali değil, direk final yaptığı da iddialar arasında.