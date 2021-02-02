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Müge Anlı haberi verince ayaklarına kapandı! Duygulandıran dakikalar...

02 Şubat 2021 Salı - 15:01 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 15:01

1984 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Harem otogarında kızının kaçırıldığı iddia eden Fatma Kalay, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Müge Anlı bugünkü yayında 37 yıl önce kaybolan Emel Savaş'ın bulunduğunu açıklayınca annesi duygu dolu anlar yaşadı. Fatma Kalay, Müge Anlı'nın ayaklarına kapandı.


Fatma Kalay, 1984 yılında Harem otogarında kaybolan kızı Emel'in bulunması için Müge Anlı'nın programına katıldı. Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde duygu dolu anlar yaşandı.
 
Müge Anlı'nın, 'Size müjdeli haberi vereyim. Emel'i bulduk' sözlerinin ardından anne Fatma Kalay, sevinç gözyaşlarına boğuldu.
 
 
 
 
MÜGE ANLI, EMEL SAVAŞ'IN FOTOĞRAFINI ANNESİNE VERDİ
 
Fatma Kalay, Müge Anlı'nın ayaklarına kapandı. Anlı ise 'Artık dayanamayacağım' diyerek maskesini taktı ve Kalay'a sarıldı. Müge Anlı daha sonra ikinci sürpriz olarak Emel Savaş'ın fotoğrafını Fatma Kalay'a verdi.
 
 
Müge Anlı, 1984 yılında kaybolan Emel'in 2 çocuk annesi ve bankacı olduğunu, 1985'in Mart ayında evlatlık alındığını şuan İngiltere'de olduğunu açıkladı.
 
 

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