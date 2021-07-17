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Müge Anlı gündeme getirmişti! Büyükşen çifti cinayetinde katillerden korkunç itiraf...
Son dakika haberine göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen çifti cinayeti Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen'in (55) evlerinde pompalı tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili yeniden başlatılan soruşturmada çiftin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışla vuruldukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan, ifadelerinde cinayeti azmettirdiklerini itiraf eden Abdullah B. ve Esra T., cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki O. ile kuzeni Mustafa O. da tutuklandı. Katillerin ise arandığı öğrenildi.