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Müge Anlı gözyaşlarını tutamamıştı! Büyükşen çifti cinayetinde son dakika gelişmesi! Yasak aşk...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen çifti cinayeti Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Konya'nın Karatay ilçesinde işlenen cinayette kızları Büşra Büyükşen ve oğulları Uğur Büyükşen dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı.13 Temmuz Salı günü 24 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından bugün 1 şüpheli hakkında daha yakalama kararı verildi. Öte yandan Büyükşen çiftinin gelini Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır kelepçelenerek götürüldü.