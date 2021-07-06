Müge Anlı Exxen’e mi geçiyor? Anlı, iddialara yönelik açıklama yaptı!

Müge Anlı'nın sunumuyla 13 sezondur ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ilgili, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e geçeceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Müge Anlı, iddialara yönelik açıklama yaptı. Peki, Müge Anlı Exxen’e mi geçiyor?

Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Büyükşen cinayeti ile kapatan Anlı için Exxen dijital platformuna geçeceği iddia edildi. Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, 1 Ocak tarihinde kurduğu Exxen adlı dijital platformunda Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yer vermek istediği iddia edildi.

İDDİA ASILSIZ ÇIKTI

Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanacağı iddiasına yanıt geldi. UçanKuş'a özel açıklama yapan Müge Anlı, programın yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağını söyledi.