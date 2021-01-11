Müge Anlı’daki kan donduran cinayette, 3 farklı şehirde eş zamanlı operasyon

Yayında aktarılan bilgilere göre kayıp olayının; Müge Anlı’da gündeme gelmesinin ardından devreye giren İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Zeynep Güngör’ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti.
Ardından savcı talimatı ile harekete geçen polis ekipleri; 3 ayrı ilde, 3 ayrı operasyon düzenlendi. Hatay’da yaşayan sevgili E.B., Gaziantep’te ikamet eden ağabey İ. D. ve İstanbul’daki abla M. D. gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Müge Anlı, 3 şahsın ifade işlemlerinin başladığını duyurdu.