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Müge Anlı'da şok üstüne şok! 'Enişte' kadın çıktı!
Müge Anlı canlı yayınında bugün şok eden bir gelişme daha oldu. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenmeye hazırlandığı Canan Hanım tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Akıllara durgunluk veren iddialarından biri de bugün yaşandı. Müge Anlı'daki Ümit Suna kadın çıktı!
Müge Anlı'da bugün enişte-baldız dolandırıcılığında beyin yakan telefon görüşmesi yaşandı. 'Ümit benim halamın kızı' telefonu ile Müge Anlı canlı yayınında büyük şok yaşadı.