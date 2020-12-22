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Müge Anlı'da şok olay! Karısını 'baldızım' diye tanıtıp başka adamla evlendirdi

ATV'de Müge Anlı'nın programında akılalmaz bir olay daha yaşandı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlilik hazırlığı yaptığı kişi tarafından hayatının şokunu yaşadı. Canan adındaki kadının 'eniştem' diye tanıttığı kişinin aslında eşi olduğu ortaya çıktı. Korkmaz, 350 bin TL de dolandırıldığını söyledi.

Müge Anlı'da şok olay! Karısını 'baldızım' diye tanıtıp başka adamla evlendirdi ATV'de Müge Anlı'nın programında akılalmaz bir olay daha yaşandı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlilik hazırlığı yaptığı kişi tarafından hayatının şokunu yaşadı.
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