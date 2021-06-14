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Müge Anlı'da şok! İlişkileri varmış! 'Komşunun internetini bağlarken tanıştık'
Eşi Sevda Bölükbaşı tarafından sık sık şiddet görüp bıçaklandığı iddia edilen 37 yaşındaki kayıp Cesur Bölükbaşı’nın ailesi, genç adamı bulmak için Müge Anlı’ya başvurdu. Kaybından karısının sorumlu tutulduğu Bölükbaşı’nın canlı yayına bağlanan sevgilisi ise ilişkilerini inkar etmeyerek, “Cesur’la komşunun internetini bağlarken tanıştık. Dini sohbetler ediyorduk. Dertleşiyorduk.” dedi. Duydukları karşısında hayrete düşen Müge Anlı ise “Ya siz utanmıyor musunuz? Evli adam dertleşemez seninle… Nesin sen Güzin Abla mısın?” diyerek tepki gösterdi.
Kocaeli Gebze’de ailesiyle birlikte yaşayan 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı, 8 Haziran’da ortadan kayboldu. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen kayıp adamın ailesi, günlerdir haber alamadığı Bölükbaşı’nı bulmak için Müge Anlı’ya başvurdu.