Müge Anlı'da şok eden olay! Denizde kaybolduğu düşünülüyordu başkasıyla kaçtığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Kübra Kalır'ın evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer adlı kişi ile kaçtığı ortaya çıktı. Müge Anlı'nın dakikalar içinde bulduğu Kalır, canlı yayına bağlanarak gözyaşları içinde yolunu gözleyen ailesine, "Seven insan kaçar. Eve dönmeyeceğim" dedi.