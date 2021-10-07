Müge Anlı'da şok eden cinayet itirafı: ‘Gece kadın kıyafeti giyip geziyordu’

Müge Anlı'da gündeme gelen Mustafa Kut cinayetiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’yi ekranlara kilitleyen cinayete ilişkin tartışmalar devam ederken, canlı yayına katılan bir kişi, "Cinayeti o işledi, adım kadan eminim. Gece kadın kıyafeti giyip geziyordu" iddiasında bulundu.

Müge Anlı'da gündeme gelen Mustafa Kut cinayeti, izleyiceleri ekran başına kitlitledi. Sır cinayetin ayrıntıları ise şok etti. Kendisine aşk mektupları yazılan Dürdane Kut, av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürülen eşinin katilinin bulmak istiyor. Bügünkü canlı yayında ise cinayet itirafı geldi.

TÜRKİYE DÜRDANE'Yİ KONUŞUYOR!

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında Mustafa Kut cinayeti ele alındı. Olay 3 yıl önce Balıkesir 'de yaşandı.

50 yaşındaki Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018'de tarlasına gitmek üzere evden ayrıldı.

Aradan bir süre sonra köylüler tarafından sulama için kullandığı su borusunun yakınında ölü bulundu.

Talihsiz adamın av tüfeğiyle sırtından vurulduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı, ekrana getirdiği cinayete ilişkin canlı yayında detayları paylaşırken talihsiz adamın su borusu yüzünden tartışma yaşadığı kişiler ile ölümünden sonra eşi Dürdane Kut'un yollarına aşk mektupları bırakan köylüleri Ramazan Şahin'e dikkat çekti.

Eşinin katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen iki çocuk annesi Dürdane Kut, tarlasına, bahçesine ve köy yollarına aşk mektubu bırakan Ramazan Şahin 'in cinayetle ilgisi olduğunu iddia etti.

Evlenmeden önce eşinin kuzeni Necati Kır'ın da kendisini sevip istediğini ancak Mustafa Kut'la evlendiği için iki kuzenin aralarının bozuk olduğunu söyleyen Kut, eşinin ölümüyle kuzeni Necati'nin de bağlantılı olabileceğini öne sürmüştü...

AŞK MEKTUPLARINI OKU!

Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, Ramazan Şahin'in Dürdane Kut'a yazdığı mektupları canlı yayında okudu

Mektupta şu ifadeler yer alıyordu: "Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm, koca ineğim benim... Akşamlara kadar seni Pazar yerlerinde arıyorum.

O kadar kadın görüyorum sana çıkmıyor. Sen bambaşkasın, senden başkasını gözüm görmüyor. Seni delileler gibi seviyorum, çılgınlar gibi aşığım sana. İkimiz de kara toprağa girene kadar seveceğim. Sen benden yollarda neden kaçıyorsun?"

"Bana yollarda neden laf atmıyorsun? Kimse duymasın diye, kimse anlamasın diye laf atamıyorum sana yollarda. Sen benin çocukluk aşkımsın, sen benim gençlik aşkımsın, seni başkalarına yar etmem.

Seni her şeyden çok kıskanıyorum. Yollarda yürüyüşlerine hasret kaldım. Seni bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. O kıpkırmızı yüzüne bakmaya hasret kaldım.

Prensesim, sevgilim, aşkım, Ankaralı Ayşe'm benim... Seni göremediğimde dünyam kararıyor. Dengem gidiyor, kendimi zor tutuyorum. Seni gördüğümde moralim düzeliyor. Cuma günü gece sabaha kadar evin önündeydim. Ezan okunurken ayrıldım Benden korkma, benden utanma...

Müge Anlı, okuduğu aşk mektupları sonrası şaşkınlığını gizlemezken canlı yayına bağladığı Ramazan Şahin'e neden bu mektupları yazdığını sordu.

Müge Anlı'nın sorusuna "Derdimi anlatmak istedim. Ama Dürdane'yi gece çocuklarını uyuttuktan sonra başkasıyla gördüm" diye yanıt veren Şahin herkesin tepkisini çekmişti...

Daha sonra ise Şahin, "Benle dalga geçiyordu. Yollarda karşılaşıp 10-15 dakika konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA ŞOK İTİRAF!

Bügünkü canlı yayında şok cinayet itirafı geldi. Yayına katılan bir kişi, "Cinayeti o işledi, adım kadan eminim. Gece kadın kıyafeti giyip geziyordu" iddiasında bulundu.

Sır cinayet araştırılmaya devam ediliyor. (Sabah)