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Müge Anlı’da kan donduran itiraf! Seri cinayetler...
Müge Anlı kan donduran bir olaya daha şahitlik etti. Kayseri’de boşandıktan sonra da beraberliklerini sürdüren Mehmet Turhan ile Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. Anne ve babasını bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı’ya başvuran Yusuf Turhan, babasının üç cinayetten sorumlu olduğunu, yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti.