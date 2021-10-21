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Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Gerçek ortaya çıktı: Kadınları çıplak olarak...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün farklı olay ve konular ele alınıyor. Müge Anlı'nın son bölümünde, Mehmet Karahan'ın şüpheli bir şekilde kaybolması ele alındı. Türkiye'nin konuştuğu Mehmet Karahan'ın şüpheli kaybında, Müge Anlı'ya başvuran Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. İzleyenleri hayrete düşüren olay sırasında evde tutsak olduğu için kimseden yardım isteyemediğini anlatan Karadağ'ın bu ifadelerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...