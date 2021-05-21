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Müge Anlı'da herkes şoka girdi! Eşinin amcasıyla kaçtı, uygunsuz fotoğrafları...
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hareketli anlar yaşandı. Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 Mayıs'ta kaybolan Seda Aksu'nun eşi Hayati Aksu'nun amcası Emir Aksu ile birlikte kaçtığı ortaya çıktı. Dün birbirlerini suçlayan Seda Aksu ile Emir Aksu bugün aşklarını itiraf etti.
Seda Aksu, dünkü yayında Emir Aksu tarafından zorla kaçırıldığını iddia edip "Beni iyi ki buldunuz Müge Abla" demişti. Müge Anlı'nın "Sözde amca" olarak tanımladığı Emir Aksu ise, Seda beni kandırdı, ithamlarında bulundu.