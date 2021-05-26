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Müge Anlı'da herkes şaşkına döndü! Bir sevgilisi daha ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen evli bir erkekle beraber yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz'ün (44) esrarengiz kaybında yeni gelişme yaşandı. 38 gündür kayıp olan Fatma Öz ile ilişkisi bulunduğu öne sürülen Bahri silahla intihara kalkıştı. Fatma Öz'ün evli sevgilisi Bahri’nin bir sevgilisi daha ortaya çıktı. Canlı yayına katılan kadın, "Evli olduğu için arkadaşlığımızı ilerletemedik. Ben her zaman onun arkasındayım" dedi. İşte detaylar...
Müge Anlı’da bugün Sivas Gürün’de kaybolan Fatma Öz ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Fatma Öz kaybı sonrası yayını ihbar kabul eden Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Müdürlüğü Ekipleri ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Savcılık talimatıyla harekete geçerek kayıp şahsın evinde inceleme çalışmaları başlattı.