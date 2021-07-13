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Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı gerçekleşti! Osman Büyükşen isyan etti
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Büyükşen cinayeti gündeme bomba gibi düştü. Osman Büyükşen, Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen canlı yayında anne ve babalarının katilini aradı. Çifte cinayet ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı. Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.