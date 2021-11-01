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Müge Anlı'da Fatma Karadağ'dan şok ifadeler! 'İlişkiye zorladı...'
Müge Anlı'da DJ Mehmet Karahan olayı masaya yatırıldı. Abla Fatma Karadağ, bugünkü canlı yayında şok ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Bugünkü canlı yayında da şok ifadeler kullandı...