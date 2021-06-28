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Müge Anlı'da esrarengiz telefon görüşmesi detayı! Herkes şaşkına döndü

Müge Anlı'da Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı. İsyan ettiği anlar ise tüm Türkiye tarafından gündem oldu. Bugünkü canlı yayında ise esrarengiz telefon görüşmesi detayı şok etti. Gelin Betül Büyükşen'in cinayetten sonra yaptığı iddia edilen bu görüşme merak uyandırdı.

Müge Anlı'da esrarengiz telefon görüşmesi detayı! Herkes şaşkına döndü Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.
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