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Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Vahşi cinayette itirafı geldi
Müge Anlı Atv canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu. Ev almak için bankadan çektikleri para, anne oğlun sonu oldu! İstanbul'dan Kars'a ev almak için giden ve 8 gündür kayıp olan anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ın katilinden cinayet itirafı geldi. Çifte cinayet itirafının ardından anne oğlun cesedi su kuyusundan çıkarıldı. Yakın zamanda babasını kaybettiğini söyleyen gözü yaşlı Şeyda Karadağ, Atv canlı yayınına bağlandı. 'Tek başına kaldım' diyen Şeyda Karadağ'ın sözleri Müge Anlı'nın içini sızlattı. 46 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğdu.