Müge Anlı canlı yayında çok sinirlendi! İsmi sürekli yanlış söyleyince...

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da dere yatağında cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili dün yeni bir gelişme yaşanmıştı. Cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada küçük kızın amcası Sinan Tirsi (14) cinayeti işleğini itiraf etmişti. Katil zanlısı amcanın adını sürekli yanlış söyleyen Müge Anlı, kendisini uyarmayan set çalışanlarına "Hem bilmiyorsunuz hem de yazmıyorsunuz" diyerek azarladı.

14 yaşındaki amcası tarafından öldürülen 7 yaşındaki İkranur'un olayında Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında set çalışanlarını sert çıkıştı. Katil zanlısı amcanın canlı yayında adını sürekli yanlış söyleyen Anlı, kendisini uyarmayan çalışanlarını "Hem bilmiyorsunuz hem de yazmıyorsunuz" diyerek azarladı.

"BİLMİYORSUNUZ, YAZMIYORSUNUZ DA"

Katil zanlısı Sinan yerine Yusuf diye bahseden Müge Anlı, ismi sürekli yanlış söylemesine rağmen kendisini uyarmayan set çalışanlarına "Ben dediğimde niye her dediğime 'he' diyorsunuz. Siz kendiniz de bilmiyorsunuz, yazmıyorsun da. Sanki ben bütün sülalenin ismini öğreneceğim" diyerek tepki gösterdi.