Müge Anlı bayramda var mı? Müge Anlı bugün yok mu, bayramda Müge Anlı var mı, Tatlı Ser programı yayınlanacak mı?

Sabah kuşağının en çok izlenen yayınlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bayram akışında yer olup olmadığı merak ediliyor. Müge Anlı bayramda var mı? Sorusuna yanıt aranıyor. Kayıpların bulunduğu, suçluların yakalandığı program Ramazan Bayramı’nda ATV yayın akışında mı, Müge 12-13-14 Mayıs’ta yayınlanacak mı? Müge Anlı bugün neden yok?

Müge Anlı bayramda var mı, Müge Anlı bugün neden yok? Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğu ile ATV'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programın bayramda ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

BAYRAMDA MÜGE ANLI VAR MI, MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Hafta içi her gün saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bayramda yayınlanmayacak. Program 13 ve 14 Mayıs ATV yayın akışından kaldırıldı.

13 Mayıs Perşembe saat 10:00'da Yabancı sinema "King Kong" yayınlanacak.

14 Mayıs Cuma saat 11:30'da ise "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" programı ATV yayın akışında yer alıyor.