Müge Anlı artık Instagram'da!

Yıllarca sosyal medyaya karşı mesafeli duran Müge Anlı, Instagram hesabı açtığını duyurdu. 'Müge Anlı Official' adıyla açılan hesabı, kısa sürede binlerce kişi takip etti. Canlı yayında neden bu kararı aldığını açıklayan Anlı, "Takip edenleri ben de takip edip, beğenmek istiyorum" dedi.

Hesabında programda yaşanan olaylara da yer veren Müge Anlı, 14 Nisan tarihli canlı yayında açıklama yaptı. Ünlü sunucu, henüz yeni olduğunu kızının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.