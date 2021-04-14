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Müge Anlı artık Instagram'da!

14 Nisan 2021 Çarşamba - 17:20 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 17:20

Her fırsatta sosyal medyaya sıcak bakmadığını söyleyen Müge Anlı, sevenlerini şaşırttı. Anlı, canlı yayında Instagram hesabı açtığını duyurdu.


Yıllarca sosyal medyaya karşı mesafeli duran Müge Anlı, Instagram hesabı açtığını duyurdu. 'Müge Anlı Official' adıyla açılan hesabı, kısa sürede binlerce kişi takip etti. Canlı yayında neden bu kararı aldığını açıklayan Anlı, "Takip edenleri ben de takip edip, beğenmek istiyorum" dedi. 
 
Hesabında programda yaşanan olaylara da yer veren Müge Anlı, 14 Nisan tarihli canlı yayında açıklama yaptı. Ünlü sunucu, henüz yeni olduğunu kızının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.
 
 
ZAHİDE YETİŞ'TEN ARKADAŞINA DESTEK
 
Müge Anlı'nın hesap açtığını yakın arkadaşı Zahide Yetiş de kendi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yetiş "Nihayet Can Arkadaşım Instagram'da @mugeanliofficial Tek ve Gerçek Sayfasıdır... Takip Edin " paylaşımı ile olayın duyurdu.

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