Gazetevatan.com » Gündem » Müge Anlı araştırıyordu! Şok gelişme! Gözaltına alındı! Yasak aşk...
Müge Anlı araştırıyordu! Şok gelişme! Gözaltına alındı! Yasak aşk...
Müge Anlı'nın programında araştırılan Büyükşen çiftinin ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltına alındılar. Yasak aşk iddiası herkesi şaşkına çevirdi. İşte Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı araştırıyordu! Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil köyünde öldürülen Büyükşen çifti ile ilgili sır perdesi henüz aralanmadı. Kamuoyunda mehir cinayeti olarak da bilinen cinayetle ilgili farklı iddialar gündemdeydi.