Müge Anlı Ali Toprak olayı çözüldü! Alime Toprak cinayeti itiraf etti!

Ali Toprak katili bulundu mu, merak ediliyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Ali toprak cinayetinde itiraf geldi. Mersin Anamur'da muz serasında çalışan Ali Toprak, ölü olarak bulunmuş, aile ölümün araştırılması için Müge Anlı’dan yardım istemişti. Ali Toprak'ın ölümünde baş şüpheli olan eşi Alime Toprak, Müge Anlı canlı yayınında soruları yanıtladı. Ali Toprak'ın öldürüldüğü sırada diğer seraya gittiğini iddia eden Alime Toprak, güvenlik kamerası görüntülerinde olmadığının ortaya çıkmasının ardından eşini öldürdüğünü itiraf etti. Alime Toprak cinayeti nasıl itiraf etti? İşte Ali Toprak olayında Alime Toprak’ın itirafı…

Mersin Anamur'da muz serasında çalışan Ali Toprak, sera içerisinde öldürülmüş olarak eşi tarafından bulunmuştu. Ali Toprak'ın katilinin kim olduğunu bulmak isteyen ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Serada işlenen Ali Toprak cinayetinde yeni gelişmeyi Müge Anlı aktararak, Alime Toprak’ın, kocasını öldürdüğünü kabul ettiğini aktardı. Alime Toprak, çocuklarına ve kendisine işkence yapan eşini öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti.

Ali Toprak cinayeti nasıl oldu?

Alime Toprak, seraya sulama yapmaya gittikleri sırada kendisinin ikinci seraya gittiğini, geri döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini ve eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü ve kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.

Şevki Sözen olay yeri fotoğrafına bakıldığında kanın farklı yere aktığını görüldüğünü bunun ölen kişinin pozisyonun değiştiği konusunda fikir verdiğini açıkladı. Ali Toprak'ın ilk darbe aldığı yerden bedeninin yer değiştirildiğini aslında cesedin içeri alındığını gösterdiğini ekledi. Başka yerde öldürülen Ali Toprak'ın seraya taşınmış olabileceği ve katilin sera içerisinde olduğu şüphesi üzerinde duruldu.

Eşini öldürdüğünü itiraf etti

Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın iki sera arasında bulunan güvenlik kamerası kayıtlarında görülmemesi şüpheleri artırdı.

Müge Anlı ile baş başa konuşma yapan Alime Toprak, eşini serada öldürdüğünü itiraf etti. Eşinin kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını, 'Seni öldüreceğim' diyerek bıçakla üzerine yürüdüğünü, kendisini ve çocuklarını korumak için cinayeti işlediğini söyledi.

"Çocuklarımı korumak için öldürdüm"

Alime Toprak cinayet nedenini burada anlatmak istemediğini yalnızken anlatacağını şu ana kadar iki çocuğunu koruduğunu ama başaramadığını eşinin kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını onları geçtiğini ama son yaptığına dayanamadığını burada söyleyemediğini ifade etti.

Müge Anlı Alime'nin bir çocuğu daha olduğunu ve 40 günlük iken öldüğünü açıkladı. Âlime çocuğunun boğazına süt kaçtığı için öldüğünü cenazesine kimsenin gelmediğini çünkü kocasının çok kavgacı olduğunu ailesi ile görüşmediğini belirtti. Alime kocasının kendisini sürekli dövdüğünü bıçakla üzerine yürüdüğünü öldürmeye kalktığını olay günü de serada üzerine bıçakla yürüdüğünü serada cinayetten sonra donup kaldığını açıkladı.

Alime Hanım büyük oğlunun tahmin ettiğini ama babası ölünce hiç ağlamadığını çünkü eşinin ona da çok çektirdiğini babasından çok şiddet gördüğünü babası ölünce babasının ölümü için iyi oldu şeklinde söylemde bulunduğunu aktardı.