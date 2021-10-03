Müftülükler son 4 yılda 38 bin 53 resmî nikâh kıydı!

Evlendirme işlemlerinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması için müftülüklere verilen resmî nikâh kıyma yetkisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 38 bin 53 nikâh akdi il ve ilçe müftülüklerince gerçekleştirildi.

7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 2017 yılında düzenleme yapılmış, bu düzenleme ile il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmişti. Evlendirme Yönetmeliğinde yapılan değişikli ile hangi müftülüklerin resmî nikâh kıyabileceği Bakanlığımız tarafından belirleneceği düzenlenmişti.

38 BİN 53 NİKÂH MÜFTÜLÜKLERCE KIYILDI

Müftülüklere resmî nikâh kıyabilme yetkisi veren bu değişiklik vatandaşlardan yoğun talep gördü. Uygulama başladığı günden bugüne kadar toplam 38.053 resmî nikâh müftülüklerce kıyıldı.

İLK SIRAYI DİYARBAKIR ALDI

İl ve ilçe müftülüklerinde en çok nikâh akdi yapılan il Diyarbakır oldu. Diyarbakır’da 3.547 çiftin nikâh akdi gerçekleştirildi. Diyarbakır’ı sırasıyla;