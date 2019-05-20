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Müdür beyin "hayat okulu" velilerin hayatına dokundu

AA |  20 Mayıs 2019 Pazartesi - 14:10 | Son Güncelleme : 20 05 2019 - 14:10

Aksaray'daki Atatürk İlkokulu'na 5 yıl önce müdür olarak atanan Recep Çelen, okul bahçesinde çocuklarını bekleyen kadınları iş hayatına kazandırdı. Kadın veliler için iki sınıfı dikiş nakış atölyesine çevirerek yurt dışından bile sipariş almalarını sağlayan Çelen, okulun bahçesindeki kullanılmayan alanları da değerlendirerek, velilere sebze yetiştirme imkanı sundu.


Aksaray'ın kenar mahallesinde, çevresinde genellikle dar gelirli  vatandaşların yaşadığı okula tayin olunca, velilerin de hayatına dokunacak  çalışmalar yapmaya karar veren Çelen, okuldaki iki sınıfı kadın veliler için  dikiş nakış atölyesine çevirdi. Atölyede dikiş nakışla işe başlayan kadınlar, rölyef, iğne oyası,  ahşap boyama, iş ve mutfak kıyafetleri, bez bebek gibi birçok el işi ürün  üretiyor.
 
  
 
Her yıl okuldaki bu çalışmalara yenilerini eklemeye gayret gösteren  Çelen, okul etrafında kullanılmayan alanları da değerlendirerek, velilere sebze  üretme imkanı da sundu. Çelen, destek alabilirse önümüzdeki dönemde halı dokuma  atölyesi de açmayı planlıyor.Çelen sayesinde ekonomik kazanç elde etmeye başlayan kadınlar, şimdi  organize sanayi bölgelerinden ve yurt dışından iş teklifi aldıklarını  söylüyor. 
 
"Talep her geçen gün artıyor"
 
 Okulun müdürü Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sınıfı  atölyeye çevirerek önce 30 kişi ile bu işe başladıklarını, talebin yoğun olması  üzerine bir sınıfı daha faaliyete geçirdiklerini söyledi.
Velilerin ilgisinin çok fazla olduğunu belirten Çelen, "Talep her  geçen gün artıyor. Biz de artan bu talep üzerine dönüşümlü olarak kurs  faaliyetlerini yürütüyoruz. Her kursumuzda bugüne kadar 200'ün üzerinde, toplamda  da 400 kişi eğitim almıştır. Burası onlar için ekmek kapısından ziyade bir terapi  merkezi olmuştur. Çalışmalar o kadar güzel gidiyor ki, geçen gün velilerimizden  biri 'Müdürüm kursa geldim, evdeki kavga bitti' dedi. Bu tür geri dönüşler bizi  memnun ediyor." diye konuştu.
 
 "Sebze de yetiştiriyoruz"
 
Çelen, proje kapsamında sürekli yeni fikirler peşinde olduklarını,  atölye çalışmalarında başarılı sonuçlar alınca okulda sebze üretmeye karar  verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
 "Okulumuzun bahçesinde atıl durumda olan yaklaşık 400 metrekare  büyüklüğündeki alanı uygulama alanı yaptık. Şu an 300 kök domates, 300 kök de  biber ektik. Diğer sebze türlerini de ekiyoruz. Buradan da hiçbir şeyi  biz alıp  evimize götürmeyeceğiz. İhtiyacı olan velilerimiz gelecek, ihtiyacı kadar olanını  alıp götürecek. Okullar hayat alanları olmalı. Öğretmenler de okul müdürü de  bulunduğu yerde bir çığır açmalı. Örnek insan olmalı, rol model olmalı."
 
 
Ciddi değişim yaşandı
 
Okul merkezli yaptıkları çalışmalarla mahallede yaşanan değişim  sürecini de anlatan Çelen, şunları kaydetti: "Okulumuz Aksaray'ın kenar mahallesinde. Mahalle sakinleri genellikle  dar gelirli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Erkekler asgari ücretle Organize Sanayi  Bölgesi'nde çalışıyor, kadınlarımız ise işsiz. 650 öğrencisi bulunan okulumuz  Aksaray'ın en büyük ilkokullarından. Daha önce sürekli gazetelerde olumsuz  haberleri çıkardı. İlk geldiğim ay düzenlediğim toplantıda velilere, 'Burayı  Aksaray'ın bir numaralı okulu yapacağım' dedim. Bir velim ise 'Müdürüm buraya 3  ay dayan yeter' dedi. Gelen öğretmenler burada çok uzun süre kalamamış. İlk  olarak işe velileri eğitmekle başladım. Okul kütüphanesini ve okulun çay ocağını  bu velilerimize açarak, onları okumaya teşvik ettim. Çok okuyanları  ödüllendirdim. Bunlar, daha sonra yapacağımız çalışmaların da temelini  oluşturdu."
 
 Yurt dışından sipariş alıyorlar
 
Kurs öğretmenlerinden Ayten Tapanoğlu da kursiyerlerin internet  üzerinden hem yurt içi hem de yurt dışından siparişler aldığını, ürünlerin kargo  ile gönderildiğini aktardı.Sosyal medya platformlarından paylaşım yaparak, yurt dışından da  siparişler aldıklarını anlatan kursiyerlerden Sevgi Şimşek, "Beğenenler  siparişleri tekrar tekrar veriyor. Biz de talepleri karşılamak için çalışıyoruz.  Aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda beynimizi rahatlatıyoruz, burası  bize terapi gibi geliyor." diye konuştu.  Kursun öğretmenlerinden Nazife Karakuş ise "Kursumuzda öğrenci  velileri hem eğitim görüyor hem çalışıyor. El işlemesi her türlü faaliyeti  yapıyoruz. Dikiş, mefruşat, rölyef, iğne oyası, ahşap boyama, hepsini  üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
 

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