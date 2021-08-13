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Mucize kurtuluş! Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde son dakika gelişmesi
Selin vuruğu Sinop ve Kastamonu'da ölü sayısı 31'e yükseldi. Caddelerin nehre döndüğü sel felaketinde, dere yatağına inşa edilen birçok ev çöktü, büyük kısmı da hasar aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Öte yandan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de MAK timi, bir çocuğu enkazdan çıkardı.