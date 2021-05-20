Mucize Doktor final mi yapıyor? Mucize Doktor ne zaman final yapacak 2021, tarih belli oldu!

Mucize Doktor ne zaman final yapıyor? FOX ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Mucize Doktor için final kararı alındı. Otizmli bireylere yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlayan ve yayınlanmaya başladığı andan itibaren amacını gerçekleştiren Mucize Doktor dizisi son aylarda reytinglerde istenilen başarıyı gösteremedi. Mucize Doktor ne zaman final yapacak 2021?

Mucize Doktor dizisi final kararı aldı. Geçtiğimiz son bölümde Doruk’un ameliyatı ile beraber heyecanlı dakikalar yaşayan izleyici, yeni bölüm fragmanıyla Ali’nin baba oluşuna tanık oluyor. Finalden bir önceki bölümde Ali’ye hamile olduğunu açıklayan Nazlı, Ali Vefa’nın tüm hayatının değişmesine neden olur. Mucize Doktor, bu akşam finalden bir önceki bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak. Mucize Doktor ne zaman final yapacak?

Mucize Doktor ne zaman final yapacak?

Mucize Doktor, 27 Mayıs Perşembe günü final yapacak.

Geçtiğimiz haftalarda final kararı veren Mucize Doktor dizisinin bitişi için sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik.

Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi.

Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…” ifadeleri kullanıldı.