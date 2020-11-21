Mucize Doktor bu hafta oynayacak mı? Mucize Doktor dizisinde koronavirüs vakası!

Seda Bakan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Oyuncu Seda Bakan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bakan, "Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz şükürler olsun çok iyi" dedi. Seda Bakan’ın koronavirüs olduğunu açıklamasının ardından Mucize Doktor’un bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı sorgulanmaya başladı.

35 yaşındaki Seda Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bakan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" dedi. Peki, Mucize Doktor bu hafta oynayacak mı

MUCİZE DOKTOR BU HAFTA OYNAYACAK MI?

Mucize Doktor, 38. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne babasını hayatından çıkaran Nazloı'nın bir de Ali'yle büyük bir kriz yaşaması damga vurdu.

MucizeDoktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dolayısıyla bu hafta bölümde yayınlanması planlanan bölümde bir aksama yok.