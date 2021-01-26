Mucize Doktor Adil Hoca diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterini oynayan Reha Özcan diziden çıkıyor mu?

Mucize Doktor dizisinde Reha Özcan ayrıldı mı? Mucize Doktor'da şok bir ayrılık yaşanacak. Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından, 'Adil Erinç' karakterine hayat veren Reha Özcan diziye veda ediyor. Baş rollerinde Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna gibi isimlerin yer aldığı dizide Reha Özcan şubatın ilk haftası son kez dizi setine çıkacak. Reha Özcan, Mucize Doktor'dan neden ayrılıyor?

Mucize Doktor dizisinde beklenmedik ayrılık gündeme bomba gibi düştü. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Murat Aygen ve Reha Özcan'ın paylaştığı yapımda Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan diziden ayrılmaya hazırlanıyor.

Reha Özcan Mucize Doktordan ayrılıyor mu, neden?

MF Yapım imzalı fenomen dizisi Mucize Doktor'a bir isim daha veda ediyor. Başarılı yapımda Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan diziden ayrılmaya hazırlanıyor.

Dizide tüm dengeleri değiştirecek bu ayrılığın ardından yapım şirketinin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu.

Mucize Doktor dizisinin son haftalarında yaşanan reyting düşüşü nedeniyle oyuncu kısıtlamasına gittiği konuşuluyor.

Reha Özcan kimdir?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl’de doğmuştur. Aslen Boyabat'lıdır. Tam adı Ragıp Reha Özcan'dır. Kardeşi Serhat Özcan’da kendisi gibi oyuncudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu'na başladı. 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.

1992-1993 sezonunda Antalya'ya yerleşti ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro kulübünde ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görev yapan Reha Özcan, 2010 – 2011 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Ekim 2016’da Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

2017’de Müfit Can Saçıntı'nın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği “Yaşamak Güzel Şey” adlı sinema filminde rol aldı. Adı Efsane, Maral: En Güzel Hikayem, Karadayı, Suskunlar, Kurtlar Vadisi Pusu, IV. Osman gibi bir çok projede yer alan Reha Özcan, şimdilerde Fox TV ekranlarında yer alan Mucize Doktor adlı dizide Adil karakterine hayat vermektedir. Reha Özcan, 1.83 metre boyunda, 81 kilo ve Yengeç burcudur.