Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı yayınlandı: “Baban besinsiz kalmış. Sanırım sokaklarda yaşıyor” Mucize Doktor 34. son bölümde neler oldu?

Mucize Doktor 34. Bölümünü geride bıraktı. Dizinin hayranları 35. Bölüm ile ilgili araştırmaya başladı. Mucize Doktor 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Mucize Doktor yeni bölümde, Ali Vefa sevgilisi Nazlı'ya hastanede yatan babası hakkında bilgi verirken, "Baban besinsiz kalmış. Sanırım sokaklarda yaşıyor" sözleri Nazlı'yı gözyaşlarına boğuyor. İşte Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı yayınlandı…

Mucize Doktor 34. bölümüyle heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 29 Ekim Perşembe günü 35. Bölümüyle ekranlara gelecek. Mucize Doktor 35. Bölüm fragman Fox TV tarafından yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali iddiayı bilerek kaybettiği için Nazlı’yla araları bozuktur. Tanju misilleme olarak bir baş asistanlık yarışı başlatınca Ali’yle Nazlı tekrar kıyasıya rekabet etmek zorunda kalırlar ve iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alır.

Ama bütün bunlar olurken Ali’nin aklında bambaşka bir şey vardır; o da Ferda’nın süratle iyileşme sürecine giren Adil’i Ali’den kıskanmasıdır. Ferda ve Ali bir türlü Adil’le ilgili ortak bir karara varamaz.

Vakalar ve baş asistanlık yarışı süratle finallerine tırmanır ve Adil hakkında son karar verilirken Ali’nin tek şansı hem iş hem de özel hayatında bir şekilde orta yolu bulmaktır.

MUCİZE DOKTOR 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI