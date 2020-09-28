Mucize Doktor 31. Bölüm 1. ve 2. Fragman yayınlandı! ‘’İlk kez abi olacaktım!’’

Mucize Doktor’un son bölümü 30. Bölümde Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır. Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda Beliz; tek kurtuluşun, yıllar önce ilişkileri kopan Adil Hoca’nın kızında arar. Ferda gelir ama ameliyata izin için değil babasına veda etmek için geldiğini söyler. Peki, Mucize Doktor’un yeni bölümünde neler olacak? Mucize Doktor 31. Bölüm fragmanı…

Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı son bölümün sona ermesinin ardından ekranlara geldi. Perşembe akşamlarının sevilen dizilerinden Mucize Doktor'un 24 Eylül tarihli 30. son bölümünde Adil Hoca'nın hastanede düşüp bayıldı ve onu kurtarmak için tüm hastanenin sefer oldu. Adil Hoca diziden ayrılıyor mu? sorusunu sorulurken, son bölüme Ferda damgasını vurdu. İşte, Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı ve 30. bölüm özeti.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.

MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır. Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.