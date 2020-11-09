Mucize bebek Ayda’nın babasından tepkilere yanıt

Türkiye'yi üzüntüye boğan İzmir’deki depremde çöken Bayraklı’daki Rızabey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nden önceki gün taburcu edildi. Kızını ayakları çıplak, üzerine bir ceket örterek kucağında taşıyan baba Uğur Gezgin “Bunda garipsenecek ne var. Kızımı kucaklamak istedim” dedi.

Annesini yıkıntılar arasında yitiren minik Ayda, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi’nden babasının kucağında çıktı. Yalınayak bir şekilde babasının otomobiline kucağında taşıdığı Ayda’nın o anlarını gösteren fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti.

YORUMLARA TEPKİ

Baba ve kızının fotoğrafını birçok kişi, “Ambulansa bindirirken birbirini ezenler”, “Çok ağladım diyenler”, reklamcı köfteciler nerede” notuyla paylaştı. Milliyet’e konuşan baba Uğur Gezgin ise taburcu edilme anını gösteren o fotoğraflara yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi:

‘BIRAKIN ACIMIZI YAŞAYALIM’

“Bırakın acımızı yaşayalım. O hastaneye girdiğimde de tektim, kızım taburcu olup çıktığımda da. O gün o hastaneye girdiğimde yanımda olan dostlarım taburcu olduğunda da yanımdaydı. Kapının önünde bizi bekliyorlardı. Hastaneden çıkıp arabaya yürüdüğümüz mesafede kısa bir mesafeydi. Evet Ayda’nın ayaklarında çorap yoktu. Ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim. Kızım 5 gün enkaz altında kaldı. Günlerce banyo yapmadı. Eve getirip banyosunu yaptırdım, ayaklarını kremledim. Kızıma ilk defa bakmıyorum, bu çocuğu ben büyüttüm.”