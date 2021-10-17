Mucize bebek! 28 yaşında menopoza girdi; son yumurtasıyla...

En büyük hayali anne olmak olan Pakize Erdoğan, 28 yaşında menopoz sürecine girdiğini öğrendi. Tedavi olup, çocuk sahibi olmak için eşiyle birlikte birçok doktora giden Erdoğan, 7 yılda 2 aşılama ve 2 tüp bebek tedavisi gördü. Başarısızlıkla sonuçlanan tedavilerin ardından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın ile tanışan çift, elde edilen tek embriyo ile sağlanan gebelik sonucunda oğulları İbrahim Berat’ı kucağına aldı.

Şanlıurfa’da yaşayan Pakize ve Yunus Erdoğan çifti 2014 yılında dünya evine girdi. Hiç vakit kaybetmeden anne-baba olmak istiyorlardı. Evliliklerinin 6. Ayında bir problem olduğunu düşünüp o yıllarda yaşadıkları şehir olan Ağrı ’da doktora başvurdular. Doktorlar, yumurta rezervinin az olduğunu ve bazı hormonların yüksek çıktığını söyleyip aşılama tedavisi önerdi. Aşılama tedavisi gören çiftin ilk denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bir süre beklemeyi tercih eden çift tüp bebek tedavisi olmak için İstanbul ’a geldi ama yine hayallerine kavuşamadılar. Hem maddi hem manevi olarak hazır olmak için bir süre daha dinlenen çift bu kez Gaziantep ’te çareyi aradı. Gaziantep’te de bir aşılama ve bir tüp bebek tedavisi gördüler ama çabaları yine hüsranla sonuçlandı.

İstanbul’a gelerek Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın tarafından muayene edilen çift, elde edilen tek embriyo ile gebelik sağlandı ve çift geçtiğimiz aylarda oğulları ‘İbrahim Berat’ı kucağına aldı.

“BOŞUNA ÇABALAMAYIN, EVLAT EDİNMEYİ DÜŞÜNÜN DEDİLER”

Son denemelerinden sonra üzüntü ve çaresizlik içinde olduklarını söyleyen Pakize Erdoğan, “Doktorlar, ‘Çocuk sahibi olmanız imkansız, menopoz süreci başlamış, bundan sonra uğraşmanıza gerek yok, evlat edinmeyi düşünün’ dediler. O sözlerden sonra kabus gibi günler geçirdik” dedi.

“’DÜZENLİ ADET GÖRÜYORUM’ DEYİP KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN”

Pakize Erdoğan, yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı:

“Henüz 20 li yaşlarımdaydım, nasıl menopoza girmiş olabilirim diye kendimi çok sorguladım. Düzenli adet görüyorum, bir sağlık problemim yok, aileden kaynaklı bir kısırlık sorunumuz yok diyerek annelik duygusunu tadamayacak olmanın üzüntüsünü yaşadım. Kendimizi toparladık ve ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz dedik. İstanbul’a gelerek Doç. Dr. Kübra Boynukalın ile tanıştık ve tüp bebek tedavisine başladık, kendisine çok güvendik. Elde edilen tek sağlıklı embriyo ile hamilelik müjdesini aldım. Sanki ayaklarım yere basmıyordu. Mart ayında da oğlumuza kavuştuk. İbrahim Berat ailemizin neşesi, mutluluğu. Dilerim bu duyguyu isteyen herkes tatsın. Tüm kadınlara da tavsiyem düzenli adet gördüklerini düşünüp kontrollerini ihmal etmesinler, bizim yaşadıklarımızı yaşamasınlar.”

LABORATUVAR ŞARTLARI VE DENEYİMLİ EMBRİYOLOGLARIN OLMASI ÖNEMLİ

Erdoğan çiftine uygulanan tedaviyi anlatan Doç. Dr. Kübra Boynukalın, “Pakize Erdoğan’ın yaşadığı durumda olduğu gibi ileri derecede azalmış yumurtalık rezervi olgularında yapılan yumurta uyarımını takiben sınırlı sayıda yumurta elde edilmektedir. Bu sınırlı sayıdaki yumurtaların iyi laboratuvar şartlarında deneyimli embriyologlar eşliğinde işlenmesiyle başarılı sonuçlara ulaşılır ve yaşı genç hastalarda azımsanmayacak oranda gebelikler sağlanmaktadır. Biz de Pakize Hanım için bu uygun şartları sağladık. Özenli takip ve başarılı giden bir tedavi sürecinin sonunda çiftimiz oğulları ‘İbrahim Berat’a kavuştu” diye konuştu.

MENOPOZ ÖNGÖRÜLEMEZ ANCAK DÜZENLİ MUAYENE İLE ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLİR

Kadının 40 yaşından önce adet kanamalarının sonlanması erken menopoz olarak değerlendirildiğini kaydeden Boynukalın, “Erken menopozda östrojen hormonunun salgılanması azalır, FSH ve LH hormon seviyelerinde yükselme görülür” dedi.