Mübarek üç aylar mesajı… En güzel üç aylar mesajları 2021 (yazılı, uzun, kısa seçenekli) ile üç aylar ile ilgili güzel sözler…

Üç aylar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Recep ayı 13 Şubat Cumartesi yani bugün başlıyor. Peygamber efendimizin “Recep Allah’ın, Şa’ban benim Ramazan ise ümmetimin ayıdır” hadisiyle yer verdiği üç aylar ile ilgili ibadetler merak edilip, oruç ve namaz konusunda araştırma yapılırken, üç aylar mesajı ve sözleri de araştırılıyor. Koronavirüs birçok kişiyi birbirine hasret bırakında mesajların anlamı daha da büyük oluyor. Biz de hasretliği biraz da olsun azaltmak bu mübarek günü sevdikleriyle kutlamak ve anmak için en güzel üç aylar mesajlarını derledik. İşte Mübarek üç aylar mesajı ve üç aylar ile ilgili güzel sözler…

Ramazan ayının habercisi üç aylar geldi çattı. Recep ayı başladı. Receb’in ardından Şaban, sonra da Ramazan ayı idrak edilecek. Yeni günle birlikte Recep ayına özel namaz, oruç, dua ibadetleri araştırılırken üç aylar ve Recep ayı için kutlama mesajları da sorgulanmaya başladı. Bugünün kudretini ve önemini, uzaktaki akrabaları ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için kısa ve uzun üç aylar mesajları derlendi.

EN GÜZEL ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2021

Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbân'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."

Manevi kazanç ve arınma dönemi ÜÇ AYLAR başladı. Mübarek olsun.

Rahmetin bol olduğu, duanın kabul olduğu eksiklerin tamamlandığı gafletin kalktığı ve kardeşliğin tesis edildiği bu mübarek üç ayların hakkımızda hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ederiz...

"Allah'ım Recep ve Şaban'da bize bereketler ver ve bizi Ramazan'a ulaştır."

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (sav) Recep ayının hikmetine dair şöyle buyuruyor: "Recep Allah"ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır."

Peygamber efendimizin 'Allahın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Kandili gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun.

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun..

Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan, dini duygularımızın yoğunluk kazandığı; merhamet, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin en üst noktaya ulaştığı zamanlardır.Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin mübarek üç aylarını kutluyorum.

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun..

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun..

Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yine de mutlu ve umutlu nice hayırlı üç aylara.

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Üç aylarınız mübarek olsun..

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun.

Üç Aylar başladığında Peygamber Efendimiz (sav) "Yarabbi Recebi Şabanı hakkımızda hayırlı kıl. Bizleri Ramazanı Şerife ulaştır" diye dua ederlerdi. Üç aylarımız ve Cumamız Mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim, saadetiniz kaim olsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Üç ayların mübarek olsun..

Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu üç aylar geçirmenizi dileriz.

Mübarek üç ayların ülkemize, milletimize ve islam âlemine sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak'tan temenni ve niyâz ederim.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle… Üç aylarınız mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Üç aylarınız mübarek olsun…

Mevlâm girmiş bulunduğumuz üç ayları cümle ümmet-i islamın aslına dönüp, iç beninde ben içre benle hesaplaşıp, yek bir biz olarak uyandığı, yep yeni bir cihânın temellerinin atıldığı bir dirliş mevsimi olmasını nasîb etsin.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun….

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice üç aylara…

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim…

Şuhûr-u Selase'nizi (3 Aylarınızı) şimdiden tebrik eder; Sizlere, ailenize, ülkemize ve Alem-i İslam'a hayır ve bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim...

Mübarek Üç Aylar’ın İnsanlığa ve Hanelerimize rahmet, huzur, sağlık ve bereket getirmesini yüce rabbimizden dilerim.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ VE BU AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.