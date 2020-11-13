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Muazzez Ersoy'dan polisli baskın!
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, 'isim hakkı üzerinden' sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı mekanın her yerinde kendi ismi ve fotoğraflarını görünce dava açtı. Sanatçının avukatları, mekandaki tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el koydu.
Muazzez Ersoy, yıllar önce 'isim hakkı üzerinden' sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı Muazzez Ersoy&Şenol Kolcuoğlu Restoran'daki ortaklarıyla 'Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımı' nedeniyle mahkemelik olmuştu.