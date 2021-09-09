Mu varyantları hangi ilde? Acı gerçeği açıkladı: Yüzde 90...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenlendi. Türkiye'de de görülen 'Mu' varyantına ilişkin bilgilendirme yapan Koca, aşı ve vaka arasındaki çarpıcı oranları duyurdu.

Bakan Koca, son dönemde sıkça duyulmaya başlanan MU varyantıyla ilgili Türkiye'de 2 vaka olduğunu, 2 vakanın da İstanbul 'da tespit edildiğini ve de aşısız olduklarını açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında, ''Şu an toplumda yüzde 90’ın üzerinde Delta varyantı var. MU varyantı için 2 vaka olduğunu söylemiştim. İki vaka da İstanbul’da.'' ifadelerini kullandı.

YÜZDE 90'A YAKIN ORAN...

Toplum bağışıklığının aşı dozlarının tam olmasıyla sağlanabileceğinin altını çizen Bakan Koca, 'Zamanı gelen ikinci doz aşılarını yaptırmalıdır. Aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış ve aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz. Bilim Kurulu'muzun aşıda 'hatırlatma dozu'nu programa alması, olası büyük risklerin önünü kesmiştir' açıklamasından bulundu.