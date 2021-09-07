Mu varyantı ile ilgili flaş açıklama! Bakan Koca duyurdu. Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklıkla ilgili, “18 yaş üstü için yüzde 80-85’lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz. Biz yüzde 85’lerde bağışıklık olacağını düşünüyoruz” dedi. Türkiye’de yaşayan göçmenlerin aşılandığını da anlatan Koca, “Kaydı olana aşı yapıyoruz. Hiç kaydı olmayanı görmedikçe nasıl aşılayabiliriz? Gördüğümüz herkese aşı yaparız. Suriyeli yaklaşık 4 milyon göçmen var, hepsine ulaşıyoruz. Afganlara da… Toplam kayıtlı Afgan sayısı 290 bin. Bunun 150-160 bini kayıtlı, gerisi kayıt dışı. Kayıtlı olana zaten yapıyoruz. Kayıtsız 150 bini de bulursak aşılarız” ifadesini kullandı.

Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Koca özetle şunları söyledi:

AŞILAMADA 100 MİLYONA ERİŞECEĞİZ

(PCR’ın genişlemesi) PCR’ın Bu haliyle şu an devam edilmesini düşünüyoruz. Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyon sayısına herhalde 2-3 günde erişeceğiz. Önemli bir sayı. Çift doz ve en az 1 doz aşı olma oranı da giderek yükseldi. 50 milyonu en az 1 doz olanlar ulaşmış olacak.

PCR’DA ÜCRET DÜŞÜNMÜYORUZ

(PCR ücretli olacak mı?)Öyle bir seçeneği düşünmüyoruz. PCR’ın şu anki şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. PCR’ı bütün alanlarda istemiyoruz, PCR’ın istendiği belli alanlarda var. 48 saat öncesinden istiyoruz, o yoğunluk 48 saate yayılıyor. O anlamda ciddi sorun olacağını düşünmüyorum çünkü büyük kapasitemiz var. Toplam günlük yapılan PCR sayılarını biliyorsunuz. Zorunlu yapılan testler toplam testlere ilave edilmiş olacak. Test sayısında bir artış olacak.