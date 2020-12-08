MTV ve trafik cezası borcu olanlara taksit ve indirim müjdesi!

Otomobili olanlara büyük indirim müjdesi geldi. Motorlu taşıtlar vergisi borcu olanlar ve trafik cezası olanları ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) MTV ve trafik cezası borcu olanlar için yapılandırmanın detayları paylaştı. İndirimden faydalanmak ve borcunu yapılandırmak isteyenlerin yapması gereken başvuruyu yapmak. Peki, MTV ve trafik cezası borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte MTV ve trafik cezalarında faizsiz ve indirimli ödemenin şartları...

Gelir İdaresi Başkanlığı resmen açıkladı. Otomobili olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Motorlu taşıtlar vergisi borcu olanlar ve trafik cezası olanlariçin büyük indirim fırsat ı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası olan binlerce vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırma süreci devam ediyor. Borcunu yapılandırmak isteyenlerin 20 günden az zamanı var. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), milyonları ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması ile ilgili broşür yayınladı.

YAPILANDIRMA HANGİ MTV VE TRAFİK CEZALARINDA GEÇERLİ?

Bu yılın ağustos ayının son günü öncesinde tahakkuk eden MTV, trafik para cezaları, karayolu taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş nedeniyle kesilen, Kasım 2020 tarihi ile kesinleşmiş, ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş cezalar yapılandırılabilecek.

MTV VE TRAFİK CEZASINDA FAİZ SİLİNİYOR!

MTV aslının tamamı ile biriken gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda tahsilinden vazgeçilecek.

Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi koşuluyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkân veriliyor.

MTV VE TRAFİK CEZALARI YAPILANDIRMADA TAKSİT AVANTAJI

MTV ve trafik cezası borcu olanların yapılandırılan borçları, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.

BORCUNU PEŞİN ÖDEYENE BÜYÜK FIRSAT!

Yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacak. Düzenlemede sıfır faizli MTV ve ceza ödemesin için belirtilen tek ön şart Ödemelerin Şubat ayından önce yapılması.

MTV VE TRAFİK CEZASI YAPILANDIRMADA İNDİRİM NASIL HESAPLANIR?

Örneğin, mükellef Temmuz 2019 vadeli 488 lira trafik idari para cezası borcunu yapılandırmak için vergi dairesine başvurdu. Ocak 2021'de borcunu peşin olarak ödedi. Bu durumda, idari para cezası aslı olan 488 liradan yüzde 25 oranında ve Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılacak. Buna göre, 368 lira ödenmesi durumunda herhangi bir katsayı hesaplanmayacak, 488 lira idari para cezası aslının yüzde 25'i olan 122 lira ve Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı olan 23 lira olmak üzere toplam 145 lira indirim yapılacak.

İndirimli hesaba göre 488 TL'lik bir borç ne kadar ödenecek?

Trafik cezası ya da MTV borcu:

488 TL

Ödenmesi gereken faizli tutar:

610 TL

Yapılan indirim tutarı:

Ana paradan yüzde 25, faizden yüzde 90

Borcun indirimli kapatma tutarı:

368 TL

İLK İKİ TAKSİTİ ZAMANINDA YAPANA DA İNDİRİM VAR

Borç yapılandırma başvurusunda seçilen taksit sayısından daha az taksit ödeme yapılması mümkün olup, bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzenlenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı başvuru ve ödemelerin internet adresi "www.gib.gov.tr" üzerinden yapılmasını tavsiye ederken, ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılan ödemede de indirim yapılacağını bildirdi.

BORÇLARA KATSAYI UYGULANMAYACAK