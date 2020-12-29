MTV ve Emlak vergisi oranları belli oldu!

2021 MTV ücretleri ne kadar olacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni yıl ile birlikte çeşitli vergi ve harç tutarların yüzde 9,11 artacağını ifade etti. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. Cep telefonu aboneliğinde alınan maktu vergi de, 86 TL oldu. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4.55 artışla uygulanacak. MTV ücretleri 2021…

Vergi ve harçlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2021 yılı MTV ücretleri belli oldu. Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları yüzde 9,11 artırılacak. MTV ücretleri 2021…

2021 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

MTV (MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ) ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

2021 MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, 2021 Ocak ayında, ikinci taksit ise 2021 Temmuz ayında ödenecek.

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİNDE YENİ TARİFE

Yeni yılla birlikte emlak vergisinde de artış yaşanacak. 1 Ocak 2021 itibarıyla emlak vergilerine yüzde 4,55 oranında zam gelecek.

Özel iletişim vergisi de arttı

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

(2) 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile yeniden değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 olarak tespit edilmiştir.

(3) Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2021 tarihinden itibaren 86,00 TL olarak uygulanacaktır.