MTV ödemeleri başladı! Milyonları kapsıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme süreci başladı. En düşük MTV 109 lira, en yüksek MTV 50 bin 107 lira oldu.

Türkiye’de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri başladı. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksiti Temmuz ayında ödenecek. 31 Temmuz 2021 tarihine kadar ödemeler internetten yapılabiliyor.

Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

YAŞ, MOTOR HACMİ VE DEĞERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde bazı kıstaslar bulunuyor. Öncelikli kıstas aracın 2018 yılı öncesi veya sonrası tescilli olması. 2018 yılı sonrası tescilli olan otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi yüksek çıkıyor.

Bir diğer şart ise motor hacmi. Motor hacmi yükseldikçe Motorlu Taşıtlar Vergisi de artıyor.

Diğer bir kıstas ise otomobilin yaşıyla ilgili. Yeni otomobiller yüksek MTV öderken, yaşı yüksek otomobillerin vergileri düşük çıkıyor.

TAŞITIN DEĞERİ DE ÖNEMLİ

Otomobilin değeri arttıkça ödenecek vergi de buna bağlı olarak yükseliyor. 56 bin 500 liradan başlayan değer 672 bin 600 liraya kadar ulaşıyor.