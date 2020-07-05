Gazetevatan.com » Ekonomi » MTV ödemeleri başladı! Bankalardan taksit imkanı...
MTV ödemeleri başladı! Bankalardan taksit imkanı...
Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici gibi araçlara sahip olan herkesin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyor. Bankalar MTV tutarları üzerinden vade farksız kredi kartına taksit imkanı sağlıyor.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Tüm araç sahipleri bu ödemeleri yapması gerekiyor. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde bankalar araç sahiplerine kolaylık sağlıyor ve taksit imkanı sunuyor. İşte taksit imkanı veren bankalar: