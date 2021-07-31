MTV 2. taksit ödemelerinin son günü 24 milyon araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri 2 taksit olarak Ocak ve Temmuz ayında ödenecek. Ödeme yapılmadığı taktirde trafikte cezai işlemle karşılaşılacak. Peki, MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılabilecek? GİB internet sitesi üzerinden kolayca yapılabilecek MTV 2. taksit ödemesi detayları…

MTV ödeme son günü ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemelerinde son geldi. Araç sahiplerinin her yıl iki kez ödemekle yükümlü olduğu MTV ödemeleri yoğunluğu da başladı. Bankalar da müşterilerine MTV ödemelerinde çeşitli imkanlar sunuyor. MTV ödeme son günü ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi nasıl yapılır?

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında yapıldı, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.

Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.



Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.



Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.



Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.



Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.



T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.



Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)



Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)



Sonraki işlem ise şu şekilde olacak;

Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.



Bilgileri doğru girdikten sonra karşınıza kişisel bilgiler ve araç bilgileri gelecektir. Bu ekranda yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi" butonuna tıklayın.



MTV taksitleriniz karşınıza çıkacaktır. Ödemek istediğiniz MTV taksitini seçtikten sonra öde butonuna tıklayınız.



Bu aşamada kredi kartı ile ödeme ekranı aracılığıyla bilgilerinizi girerek ödemenizi bankanızın tanıdığı taksit haklarına göre tamamlayabilirsiniz.



Taksit imkanları hakkında bilgi edinmek için bankanızla görüşebilirsiniz.



MTV ÖDEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ