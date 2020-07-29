MTV ödeme son günü ne zaman 2020? Motorlu taşıtlar vergisi sorgulama ve kredi kartıyla ödeme! (MTV hesapla 2020)

MTV 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz’da başladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, MTV ödeme ve hesaplama nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? İşte Motorlu taşıtlar vergisi sorgulama ve kredi kartıyla ödeme…

MTV 2020 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksit de Temmuz ayında yapılacak. Ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayanlar ise ödenmesi gereken ücreti günlük uygulanacak gecikme faiziyle ödeyecek. Peki, MTV ödemesi ve hesaplaması nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? MTV hesapla 2020 ile Motorlu taşıtlar vergisi sorgulama…

MTV ÖDEME ve SORGULAMA

Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

MTV ÖDEMESİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 motor hacimlerine sahip olan araç sahiplerinin yeni yılda ne kadar vergi ödeyeceğini listeleyecek olan 2020 MTV hesaplama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

MTV ödemeleri e-Devlet aracılığıyla ya da GİB’in internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor ve ödenebiliyor.

KREDİ KARTIYLA MTV ÖDEME

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak MTV'yi ödeyebilir.

2- MTV ödemesi için anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak ya da banka şubelerine başvurarak ödeme yapılır.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılıyor, ödemeler GİB Mobil uygulaması (IOS ve Android) üzerinden de yapılabiliyor.

MTV HESAPLAMA

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

MTV NE KADAR?

İşte 2020 MTV tutarları…

01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)

0-1300 cc-964 lira

1301-1600 cc-1678 lira

1601-1800 cc-2964 lira

1801-2000 cc-4670 lira

01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)

0-1300 cc-672 lira

1301-1600 cc-1258 lira

1601-1800 cc-2316 lira

1801-2000 cc-3596 lira

01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)

0-1300 cc-376 lira

1301-1600 cc-730 lira

1601-1800 cc-1364 lira

1801-2000 cc-2114 lira

01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)

0-1300 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

964 lira

Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

1059 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

1156 lira

1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

1678 lira

Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası

1846 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2014 lira

1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

3260 lira

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

3557 lira

1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

5136 lira

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

5603 lira