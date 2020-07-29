MTV ödeme son günü ne zaman 2020? Motorlu taşıtlar vergisi sorgulama ve kredi kartıyla ödeme! (MTV hesapla 2020)

MTV 2020 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksit de Temmuz ayında yapılacak. Ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayanlar ise ödenmesi gereken ücreti günlük uygulanacak gecikme faiziyle ödeyecek. Peki, MTV ödemesi ve hesaplaması nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? MTV hesapla 2020 ile Motorlu taşıtlar vergisi sorgulama…
MTV ÖDEME ve SORGULAMA
Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.
Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.
MTV ÖDEMESİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 motor hacimlerine sahip olan araç sahiplerinin yeni yılda ne kadar vergi ödeyeceğini listeleyecek olan 2020 MTV hesaplama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
MTV ödemeleri e-Devlet aracılığıyla ya da GİB’in internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor ve ödenebiliyor.
KREDİ KARTIYLA MTV ÖDEME
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak MTV'yi ödeyebilir.
2- MTV ödemesi için anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak ya da banka şubelerine başvurarak ödeme yapılır.
3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılıyor, ödemeler GİB Mobil uygulaması (IOS ve Android) üzerinden de yapılabiliyor.
MTV HESAPLAMA
Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
MTV NE KADAR?
İşte 2020 MTV tutarları…
01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)
0-1300 cc-964 lira
1301-1600 cc-1678 lira
1601-1800 cc-2964 lira
1801-2000 cc-4670 lira
01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)
0-1300 cc-672 lira
1301-1600 cc-1258 lira
1601-1800 cc-2316 lira
1801-2000 cc-3596 lira
01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)
0-1300 cc-376 lira
1301-1600 cc-730 lira
1601-1800 cc-1364 lira
1801-2000 cc-2114 lira
01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)
0-1300 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
964 lira
Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası
1059 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
1156 lira
1301-1600 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
1678 lira
Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası
1846 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2014 lira
1601-1800 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
3260 lira
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
3557 lira
1801-2000 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
5136 lira
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
5603 lira