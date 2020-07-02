MTV ödeme 2020 sorgulama! MTV ödemesi hangi bankalardan yapılıyor?

Yılda iki defa ödenen motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı. Peki, Motorlu Taşıt Vergisi ödeme işlemleri nasıl yapılır? İşte MTV ödeme tarihleri ve MTV Borcu sorgulama...

2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme 1 Temmuz 'da başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ile ilgili duyuru yayınladı. Peki, Motorlu Taşıt Vergisi ödeme işlemleri nasıl yapılır? İşte MTV ödeme tarihleri ve MTV Borcu sorgulama...

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ ÖDEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

MTV BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MTV BORCU ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR