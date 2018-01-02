02 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
14°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.201 1.62 EURO 4,5330 -0.38
USD 3,7580 -0.63 ALTIN 158,390 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

MTV'de birinci taksit ödeme dönemi başladı

02 Ocak 2018 Salı - 14:53 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 14:53

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin birinci taksit ödeme dönemi başladı.


Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.
 
Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
 
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
 
Motorlu taşıtlar vergisi her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.

ETİKETLER

Motorlu taşıtlar vergisi MTV MTV 1. taksit MTV ödemesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.