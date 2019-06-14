MSÜ tercih sonuçları açıklandı!

MSÜ tercih sonuçları için beklenen duyuru az önce bakanlığın internet sitesi üzerinden yapıldı. Askeri okullara öğrenci seçimi kapsamında gerçekleştirilen sınavın ardından tercihlerini yapan öğrenciler, tercih sonuçlarını personel temin sayfası üzerinden görüntüleyebilecek.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI 24 HAZİRAN-26 TEMMUZ ARALIĞINDA

Öğrenciler, İkinci Seçim Aşamaları (FYT-Mülakat) için Kara Harp Okulu Komutanlığında 24 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında değerlendirmeye tabi tutulacak.

Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün,

Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecek.

HAVA HARP OKULUNU TERCİH EDENLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

2019-MSÜ sınavına katılan ve TYT/AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) 2019-MSÜ Sayısal Puanı en yüksekten başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacak.

Bu adaylar 2’nci seçim aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2’nci seçim aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan “Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişlidir.” raporu alanlar, 2019-MSÜ Sayısal Puanı (100’lük sisteme dönüştürülerek), FYT ve Mülakat notları, MSB’nin belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci Seçim Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacak.

Kontenjana giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak, varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir. ÖSU’yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya tabi tutulacak.