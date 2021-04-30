MSÜ tercih nasıl yapılır? MSÜ HO ve MYO tercihleri! İşte MSÜ tercih yapma 2021

MSÜ tercihleri ne zaman merak ediliyordu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri 30 Nisan 2021 yani bugün başladı. MSÜ’nün resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada MSÜ tercihleri personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılacak. Sınav sonuçlarının ardından gözlerin çevrildiği tercih işlemleri nihayet yapılacak. MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır? 2021 MSÜ tercihleri…

MSÜ tercih yapma 2021 süreci başladı. Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alacak öğrencilerin belirlendiği Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları geçtiğiniz günlerde açıklandı. MSÜ tercihleri artık başladı. İşte MSÜ tercih yapma 2021 süreci…

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 19 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Tercih İşlemleri ise https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ

MSÜ TERCİHİ NASIL TAPILIR?

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

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