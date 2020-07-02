MSÜ taban puanları (erkek ve kadın) 2020 – MSÜ bando astsubay puanları! MSÜ kaç puan gerekli? MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu?

ÖSYM tarafından 14 Haziran’da 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları erişime açıldı. MSÜ sınavında başarılı olanlar öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte MSÜ taban puanları 2020, harp okulu taban puanları, astsubay MYO 2020 taban puanı, Bando astsubay MYO taban puanları 2020…

ÖSYM 2020 MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, taban puanın araştırmasına başladı. İşte MSÜ taban puanları 2020..

MSÜ HAVA, KARA, DENİZ, KARA HARP OKULU TABAN PUANLAR

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınavdan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2020-MSÜ) 81 ildeki 94 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini ve sınava 451 bin adayın gireceğini ifade etti.

DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MSB PERTEM'de yayımlanan duyuruda spor aşamasında değişiklik yapıldığına yer verildi. Açıklama şu şekilde:

"Kovid-19 bulaşma riski ve yayılma hızı insanların toplu olarak bulunduğu ortamlarda daha da arttığından Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında; Fiziki Yeterlilik Testleri esnasında oluşabilecek yığılmaların önlenerek sosyal mesafenin korunması temin faaliyetinin sağlıklı bir şekilde icra edilmesi maksadıyla Fiziki Yeterlilik Testlerinin kısa süre içerisinde bitirilmesi önem kazanmıştır.

Bu maksatla MSÜ 2020 yılı Askeri Öğrenci Temini 2’nci Seçim Aşamalarında uygulanacak olan Fiziki Yeterlilik Testlerinde değişiklik yapılmıştır.

2020 yılı MSÜ Askeri Öğrenci Temini 2’nci Seçim Aşamaları Fiziki Yeterlilik Testinin 3 (üç) branş üzerinden (barfiks, mekik ve 400 m. koşu) uygulanmasına karar verilmiştir.

FYT'de üç branşın ikisinden birer puan almak zorunludur. İki ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir"